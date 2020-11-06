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13:24   6 Ноября 2020
Общество

Петербургские теплоэнергетики готовы усилить отопление в домах

Петербургские теплоэнергетики готовы усилить отопление в домах

Теплоснабжающие организации Санкт-Петербурга готовы усилить режим отопления в домах в связи с приближающимися холодами. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Батареи в квартирах Северной столицы станут горячее уже 8 ноября, следует из сообщения. Синоптики прогнозируют наступление минусовых температур ночью уже на следующей неделе, среднесуточная температура воздуха не будет превышать двух градусов тепла.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность своевременного усиления отопления в домах горожан. Городские специалисты провели большую работу по подготовке теплосетей к холодам, подчеркнул градоначальник. Эксперты подсчитали, сколько времени в среднем нужно жителям Петербурга, чтобы накопить на ипотеку, сообщает "360".

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#петербург #отопление #теплосети

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