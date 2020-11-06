Россиянам подсказали, как найти подработку в кризисный период

В России увеличилось число безработных граждан на фоне коронавирусного кризиса. Как найти работу в трудное время, эксперты рассказали корреспондентам NEWS.ru.

В России увеличилось число безработных граждан на фоне коронавирусного кризиса. Как найти работу в трудное время, эксперты рассказали корреспондентам NEWS.ru.

В шесть раз увеличилась безработица в Российской Федерации. По данным за сентябрь 2020 года, на учете в службе занятости стоит 3,7 млн россиян, когда в том же месяце прошлого года их было 665,7 тысячи, согласно информации Роструда. Причиной тому являются не только массовые сокращения на предприятиях.

"Важную роль играет и увеличение максимального размера пособия по безработице", — сообщил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Легче всего найти подработку, обратив внимание на актуальные службы доставки. Вакансии операторов и курьеров востребованы в это непростое время, отметил эксперт. Также преуспевает сфера строительства в России, все чаще требуются плиточники, облицовщики и штукатуры.

"Численность рабочих этих специальностей уменьшилась", — заметил адвокат Дмитрий Зацаринский.

К тому же не стоит бездумно вкладывать средства куда-либо из-за роста мошенничества в этой области. А работу без официального договора всегда следует обходить стороной, подытожили собеседники NEWS.ru.