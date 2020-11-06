«Серые волки» съели будущее Турции в Евросоюзе

По мнению эксперта Юрия Почты, Евросоюз может перестать спонсировать Турцию.

Франция пригрозила Турции санкциями Евросоюза. Ожидается, что в скором времени Париж согласует конкретные шаги с другими странами ЕС.

В минувшую среду, 4 ноября, МВД Франции сделало первые шаги в этом направлении, запретив деятельность в стране турецкой националистической группировки «Серые волки». Эксперты предрекли, что Евросоюз может поставить крест на обещанном Турции членстве в Евросоюзе.

Эрдоган перешел грань

В четверг, 5 ноября, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес руководства страны, в частности, ее лидера Эмманюэля Макрона.

«Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти», — заявил Дриан в интервью радиостанции Europe 1.

Также министр напомнил об «агрессивных действиях» Турции вблизи европейских границ — в Ливии, Восточном Средиземноморье, Нагорном Карабахе, а также на севере Ирака. Такая политика не устраивает не только Францию, но и весь Европейский союз.

«По этому вопросу существует полная европейская солидарность — мы очень хотели, чтобы Турция отказалась от такой логики. Однако этого не произошло, и Европейский совет, который объединяет глав государств и правительств 27 членов Европейского союза, решил, что он примет необходимые меры», — констатировал Дриан.

Так, подытожил глава МИД Франции, на данный момент существует «целый список возможных санкций» против Анкары, а потому именно в ее интересах не допустить усугубления отношений.

Что такое санкции ЕС?

По официальной терминологии ЕС, санкции называются «ограничительными мерами». Они призваны защитить не только собственные интересы союза, но и обеспечить международный мир и безопасность.

Как правило, к санкциям Евросоюз прибегает только в крайнем случае, используя их как последний инструмент внешней политики для достижения собственных интересов. Так или иначе, в большинстве случаев организация старается ограничиваться дипломатическим воздействием.

Целью санкций союза обычно становится противодействие терроризму, распространению оружия массового уничтожения, в частности, ядерного, а также борьба с нарушениями прав человека. Кроме того, мотивом для нового пакета санкций может стать незаконная аннексия территорий и дестабилизация суверенного государства.

В случае несоблюдения упомянутых требований ЕС может запретить въезд на территорию стран-членов организации, заморозить активы иностранного государства, физических и юридических лиц, которые находятся в одной из стран-участниц. Кроме того, Евросоюз способен наложить ограничения на поставки определенных групп товаров и услуг (вооружений, военной техники и др.), импорт нефти или газа.

ЕС против Анкары

Союз собирался ввести санкции против Турции в начале октября. Тогда Анкара начала геологоразведку в Восточном Средиземноморье — спорных водах с Грецией и Кипром.

Впрочем, вопрос об ограничительных мерах решили отложить до декабрьского саммита ЕС, поскольку турецкая сторона возобновила переговоры с Афинами, вернув суда в порты регистрации.

Однако в ноябре Турция решила продлить сроки геологоразведки месторождений углеводородов к юго-западу от Кипра до 16 февраля. Евросоюз расценил эту попытку как нагнетание напряженности в регионе.

Обострились взаимоотношения ЕС и Турции, в том числе, и из-за «ссоры» Макрона и Эрдогана. Так, турецкий лидер призвал бойкотировать французские товары после убийства под Парижем учителя колледжа Самюэля Пати и последующих заявлений Макрона о теракте и необходимости борьбы с приверженцами радикальной трактовки ислама.

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это, в первую очередь, потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении психики», — был категоричен Эрдоган.

В ответ Франция решила отозвать своего посла из Анкары для консультаций. По мнению профессора Российского университета дружбы народов, завкафедры сравнительной политологии, доктора философских наук Юрия Почты, вопреки заявлениям Франции единой позиции Евросоюза по внешней политике Турции не существует. Ведь европейское сообщество продолжает выделять деньги Анкаре, формально готовя страну к вступлению в ЕС.

«ЕС ведь до сих пор осуществляет подготовку. И даже выделяет миллиарды евро, на то, чтобы она решила целый ряд вопросов. Поэтому, может быть, если всерьез, то будет принято решение, что хватит тащить кота за хвост. Зачем заниматься многолетней процедурой, если Турция явно не собирается вступать?» — предположил Почта.

Что касается санкций, то они будут демонстративными, полагает эксперт. Причина тому — неоднозначное отношение к Эрдогану внутри самой Турции.

«Но здесь надо решить вопрос — это санкции против Турции или [против] Эрдогана. Потому что у Эрдоагана в лучшем случае 51% поддержки в стране — страна расколота. Поэтому, наверное, эффективнее ввести санкции против Эрдогана, но он владетель одной из важных стран НАТО на южном фланге», — отметил профессор.

Серия терактов

Французская сторона не сомневается в том, что именно слова Эрдогана спровоцировали серию беспорядков и терактов в европейских странах — Франции и Австрии.

29 октября возле церкви в Ницце неизвестный напал на мирных граждан, в результате чего трое погибли, а одна из жертв была обезглавлена. 6 октября в Вене произошла серия нападений со стрельбой. В результате погибли пять человек, включая одного террориста, который ( по данным австрийского МВД) был сторонником «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Чтобы оказать противодействие Турции, Совет министров Франции официально запретил деятельность группировки радикальных турецких националистов «Серые волки» и их символику. Решение было принято «в соответствии с инструкциями» Макрона, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

В документе указывается, что основанное в 1978 году в Турции движение присутствует во многих странах Европы и состоит из «крайне правых турецких националистов». Кроме того, их тренировочные лагеря были выявлены на территории Франции. В них, по сообщению Совета министров, радикалы проходят подготовку для участия в акциях насильственного характера. В частности, в социальных сетях призывают к расправе над армянами и курдами.

Ответ турецкой стороны не заставил себя ждать. Согласно заявлению МИД страны, «Серых волков» не существует вовсе:

«Это последнее проявление противоречивой психологии, по которой эта страна рассматривает действия ряда отдельных людей в рамках их принадлежности к якобы существующей организации».

Как рассказал ПС Юрий Почта, «Серые волки» на протяжении многих лет существуют как радикальная, националистическая и террористическая организация. Их услугами в 1960-е годы активно пользовались даже в НАТО для борьбы с коммунистами.

«И по сообщениям печати, эти структуры существуют. Эрдоган ведь не только исламист, но и националист. Под этим предлогом он ведет ожесточенную борьбу со своими курдами, сирийскими курдами. В этом смысле он где-то разделяет их взгляды. Пытается создать турецкое государство, где живут только турки. И “Серые волки” — это эффективная боевая структура, которая в какой-то мере помогает осуществить эту задачу», — объяснил ПС эксперт.

Впрочем, собеседник агентства назвал реакцию Франции на деятельность структуры «запоздалой».

«То, что французы признали существование этой структуры и запретили ее — что ж, это запоздалая на много лет мера. Но хоть сейчас под влиянием этих трагических событий они это сделали», — подытожил Почта.

«Серые волки» были созданы турецкой Партией националистического движения на рубеже 1960—1970-х гг. Их численность достигала 200 тысяч, а от их акций в день погибали около 25 человек. Группировки открыто действуют в Нидерландах, Германии, а также во Франции. В последнее время на фоне карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном их деятельность активизировалась.