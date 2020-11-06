Число мигрантов в России за год сократилось на полмиллиона

Власти прогнозируют дефицит рабочих рук.

Из России уезжают трудовые мигранты. Как пишут «Известия», ссылаясь на данные МВД, в конце сентября 2020 года в России насчитывалось около 1,8 млн трудовых мигрантов, хотя год назад их было на 22,5% больше. В ведомстве добавили, что происходит сокращение по всем категориям иностранных работников.

«Число работающих в России иностранцев, по данным МВД на 30 сентября, составило почти 1,8 млн человек. Ровно год назад этот показатель был на 22,5% выше и держался на уровне более 2,3 млн», – говорится в статье.

В основном в России трудятся граждане стран бывшего СССР, а также Китая, Турции, Вьетнама.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко связывает отток иностранных рабочих рук с эпидемией COVID-19. Глава комитета отметила, что на сегодняшний день ситуация не критическая и сильных проблем в экономике возникнуть не должно.

«Есть риски того, что через определенный период времени в России может возникнуть потребность в трудовых мигрантах. Это связано с тем, что ряд специальностей традиционно выполнялись именно ими. На сегодня ситуация не критическая. Надеюсь, что пандемия больше не внесет в экономику проблем», — цитируют «Известия» главу комитета Совфеда.

Ранее правоохранители начали проверку информации из соцсетей о поедании белок рабочими, прибывшими из азиатских стран.