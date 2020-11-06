Ученые раскопали в Марокко водоплавающего динозавра

Археологи обнаружили в африканском Марокко останки динозавра-утконоса. Предположительно, он жил в Меловой период и умел плавать.

Археологи обнаружили в африканском Марокко останки динозавра-утконоса. Предположительно, он жил в Меловой период и умел плавать.

Ранее ученые уже находили некоторых животных, переплывавших океан, например, бегемотов и лемуров. Этот утконосый динозавр проживал на Земле 66 млн лет назад и питался растительностью. Его размер был небольшим, около трех метров.

Динозавр обитал на территории современной Европы, которую в то время от Африки отделял глубокий океан. Это первый доказанный учеными случай, что динозавры переплывали океан. И были хорошими пловцами, преодолевая сотни километров водной глади. Скелет тираннозавра по имени Стэн продали на аукционе за рекордную сумму в 31,8 млн долларов, сообщает телеканал "360".