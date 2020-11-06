Песков анонсировал график Путина на 6 ноября

Российский лидер Владимир Путин 6 ноября возглавит мероприятие с участием Совета Безопасности страны. Кроме того, у президента запланирована еще одна рабочая встреча.

Российский лидер Владимир Путин 6 ноября возглавит мероприятие с участием Совета Безопасности страны. Кроме того, у президента запланирована еще одна рабочая встреча.

О планах главы государства рассказал журналистам официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин сегодня проведет встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Песков отметил, что названные события пройдут до обеда. Послеобеденный период будет посвящен международным переговорам, которые состоятся по телефонной связи. Кроме того, главе государства предстоит участие в ряде событий закрытого формата.