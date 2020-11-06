Песков оценил вероятность локдауна в РФ из-за коронавируса

Правительство России не намерено вводить локдаун в стране из-за коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Правительство России не намерено вводить локдаун в стране из-за коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российские эксперты допускают рост новых случаев коронавирусной инфекции в стране, обратил внимание Песков. Однако власти страны намерены обойтись без введения строгих ограничительных мер, заключил пресс-секретарь.

Положительный результат теста на COVID-19 в РФ получили 1,7 млн человек с начала 2020 года. Из них 1,2 млн пациентов уже вылечились от коронавируса, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.