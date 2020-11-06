Кремль объяснил, почему Путин не уйдет в отставку

Президент России Владимир Путин не собирается в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не собирается в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политик отличается отменным здоровьем, сообщил представитель Кремля. Слухи о якобы имеющейся у Путина болезни появились в некоторых западных СМИ. Песков назвал их чушью и подчеркнул, что президент чувствует себя хорошо. На вопрос о том, собирается ли политик в отставку, Дмитрий Песков ответил четко: "Нет".