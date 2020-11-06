12:29 6 Ноября 2020Политика
В Баку заявили, что мир в Карабахе важен для развития СНГ
Разрешение кризиса в Нагорном Карабахе является одним из ключевых условий развития партнерских отношений стран СНГ, считает премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов.
Разрешение кризиса в Нагорном Карабахе является одним из ключевых условий развития партнерских отношений стран СНГ, считает премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов.
Азербайджанские войска ранее нанесли очередной удар по столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту, обстреляв окрестности города, сообщил корреспондент РИА Новости. Армия Азербайджана применила артиллерийские установки, звуки разрывов снарядов которых были слышны в горах вблизи населенного пункта. В городе были активированы сирены воздушной тревоги. Согласно предоставленной информации, по самому Степанакерту попаданий не было.