В Баку заявили, что мир в Карабахе важен для развития СНГ

Разрешение кризиса в Нагорном Карабахе является одним из ключевых условий развития партнерских отношений стран СНГ, считает премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов.

Разрешение кризиса в Нагорном Карабахе является одним из ключевых условий развития партнерских отношений стран СНГ, считает премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов.

Азербайджанские войска ранее нанесли очередной удар по столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту, обстреляв окрестности города, сообщил корреспондент РИА Новости. Армия Азербайджана применила артиллерийские установки, звуки разрывов снарядов которых были слышны в горах вблизи населенного пункта. В городе были активированы сирены воздушной тревоги. Согласно предоставленной информации, по самому Степанакерту попаданий не было.