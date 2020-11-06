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12:29   6 Ноября 2020
Политика

В Баку заявили, что мир в Карабахе важен для развития СНГ

В Баку заявили, что мир в Карабахе важен для развития СНГ

Разрешение кризиса в Нагорном Карабахе является одним из ключевых условий развития партнерских отношений стран СНГ, считает премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов.

Азербайджанские войска ранее нанесли очередной удар по столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту, обстреляв окрестности города, сообщил корреспондент РИА Новости. Армия Азербайджана применила артиллерийские установки, звуки разрывов снарядов которых были слышны в горах вблизи населенного пункта. В городе были активированы сирены воздушной тревоги. Согласно предоставленной информации, по самому Степанакерту попаданий не было.

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#азербайджан #карабах #снг #Али Идаят оглы Асадов

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