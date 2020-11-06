Секретная служба готовится к победе Байдена на выборах - The Washington Post

По данным источников американской газеты, демократ Джо Байден в ближайшее время обратится к нации в городе Уилмингтон.

В ближайшее время кандидат в президенты США Джо Байден объявит о своей победе. В связи с этим Секретная служба США начала подготовительные меры по обеспечению безопасности представителя Демократической партии, сообщает The Washington Post.

По данным источников американской газеты, Байден обратится к нации в городе Уилмингтон (штат Делавэр), где проживает вместе со своей семьей.

Соперник демократа, действующий президент Штатов Дональд Трамп, уже дважды уверенно сообщал в Twitter о своей победе, однако подсчет голосов еще окончательно не завершился.

В последние два дня действующий глава Белого дома стал требовать проведения честных выборов и пересчета голосов, обвиняя штаб конкурента во вбросах и фальсификациях.

Напомним, что одной из приоритетных задач Секретной службы США является охрана президента, а также кандидатов на эти должности.