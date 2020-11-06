СК подтверждает обнаружение тела основателя Skillbox Коропова

Останки одного из основателей университета Skillbox Игоря Коропова нашли в водах Черного моря, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Останки одного из основателей университета Skillbox Игоря Коропова нашли в водах Черного моря, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

СК также подчеркивает, что на теле, которое предположительно принадлежит Коропову, не найдено признаков насильственной смерти. По предварительной версии, основатель Skillbox скончался от утопления.

Коропов пропал на курорте в Сочи, куда приехал вместе с компанией. Последний раз камеры засняли бизнесмена, когда он ехал на самокате по Имеретинской набережной к воде. По предварительной версии, смерть предпринимателя произошла из-за утопления.

К поискам пропавшего подключились не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего.