Платная парковка появится на улице Рубинштейна в Петербурге до конца года

Парковка на популярной среди туристов и молодежи улице Рубинштейна в Петербурге появится в декабре 2020 года. Об этом сообщили на сайте Смольного 6 ноября.

Парковка на популярной среди туристов и молодежи улице Рубинштейна в Петербурге появится в декабре 2020 года. Об этом сообщили на сайте Смольного 6 ноября.

Всего 115 автомобилей смогут разместиться в парковочной зоне. Из них 104 места будут платными и еще 11 мест останутся бесплатными для инвалидов. Новая парковка станет 28-й платной стоянкой в Северной столице.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил взять на особый контроль ситуацию с автомобильным движением на Рубинштейна. Жители "барной" улицы города на Неве часто жалуются на сложную ситуацию с транспортом на этой территории, уточнил градоначальник. Улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и праздникам, сообщает телеканал "360".