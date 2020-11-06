Представитель Зеленского исключил вероятность "войны" с РФ за воду в Крыму

Украина не планирует "воевать" с Россией за воду в Крыму. Об этом заявил главы офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

Украина не планирует "воевать" с Россией за воду в Крыму. Об этом заявил главы офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

Слухи о возможном "военном конфликте" между Россией и Украиной из-за водной блокады Крыма — манипуляция общественным мнением, утверждает глава офиса в интервью телеканалу "1+1".

Ермак, занимающий должность главы президента Украины Владимира Зеленского, призвал говорить откровенно и сообщил, что жителям полуострова сейчас хватает воды, поэтому повода для войны нет. Также он высказал твердое убеждение, что рано или поздно республика якобы вернется в состав Украины.

Крым присоединился к России в 2014 году по результатам референдума, это решение поддержали более 90% крымчан.