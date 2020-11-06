Аккаунт сторонников Трампа в Facebook попал под цензуру

Социальная сеть Facebook заблокировала группу сторонников главы США Дональда Трампа. Об удалении аккаунта Stop the Steal ("Остановите воровство") сообщил представитель компании.

Социальная сеть Facebook заблокировала группу сторонников главы США Дональда Трампа. Об удалении аккаунта Stop the Steal ("Остановите воровство") сообщил представитель компании.

Участники сообщества оспаривали часть результатов выборов. Соответствующую информацию предоставило издание Reuters.

Количество подписчиков увеличивалось на тысячу каждые десять секунд. К моменту блокировки число фолловеров достигло 350 тысяч. Участники Stop the Steal пытались собрать средства, чтобы через суды оспорить результаты голосования в некоторых штатах.

Выборы американского президента состоялись 3 ноября. Спустя почти три дня результаты остаются неизвестными.