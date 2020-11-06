Россия подготовила «Ответ» американским субмаринам

Военный эксперт объяснил, в чем преимущество новейшего противолодочного ракетного комплекса РФ.

В России завершились государственные испытания противолодочного ракетного комплекса (ПЛРК) «Ответ». Новинку опробовали на борту первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов». Комплекс установят на большинство судов ВМФ РФ.

«Министерство обороны уже начало серийные закупки комплекса для нужд ВМФ. <…> "Ответом" оснастят большую часть надводных кораблей флота, в том числе и ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"», — рассказал Газете.ru источник.

«Ответ» разработан на базе ракеты 91РЭ1, которая предназначена для поражения подводных лодок. Поэтому главной задачей новейшего ракетного комплекса станет поиск и уничтожение субмарин, угрожающих российской надводной флотилии.

Новый ПЛРК определяет цели с помощью корабельной гидроакустической станции или может положиться на помощников: другие военные суда, которые не имеют на борту «Ответа», могут указывать ему на противника. После этого идет предстартовая подготовка. Примерно за десять секунд комплекс рассчитывает траекторию полета, затем происходит запуск ракеты.

Главный снаряд «Ответа» состоит из двух основных частей: малогабаритной самонаводящейся противолодочной торпеды (на базе 91РЭ1) и ракеты, которая помогает ей долететь до района, где был замечен неприятель. После этого снаряд буквально десантирует торпеду на парашюте. Погружаясь в воду, она сама находит вражескую субмарину.

Новый российский ПЛРК сможет проводить такие маневры на дальности около 50 километров. В настоящий момент военные инженеры готовят техническую документацию, без которой «Ответ» не примут на вооружение.

В беседе с «Политикой Сегодня» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что новый противолодочный комплекс значительно повысит шансы российских надводных кораблей против подводных охотников. Некоторые страны делают упор на «глубинную борьбу», в первую очередь, США.

«Если мы говорим про подводные лодки, то нужно понимать, что именно они представляют главную опасность для любых надводных кораблей. К примеру, в США подлодки до сих пор активно отрабатывают торпедную атаку, ежегодно они проводят стрельбы. Американские военные считают торпеды самым лучшим оружием после ракет. А для их субмарин это основное оружие», — заявил Леонков.

По словам специалиста, в США считают эффективной дистанцию поражения цели 20 километров, однако все субмарины стараются подкрасться к кораблю на расстояние около восьми километров для более эффективной стрельбы. На таком расстоянии скрыться или увернуться от подводного снаряда довольно сложно. Средняя скорость современной торпеды составляет около 90 километров в час. Таким образом она может добраться до корабля противника за пять минут.

Военный эксперт призвал не спешить с оценкой поражающей способности «Ответа» до появления всей технической документации.

«Насколько эта ракета может именно уничтожать подводные лодки, пока сложно говорить, потому что рано. Я бы сказал, что после нахождения цели она ее поражает, а не уничтожает. После этого субмарина условного противника прекращает выполнять свои боевые задачи. Приведет ли такое поражение к полному уничтожению лодки или просто отправит ее на дно с живым экипажем – это уже детали».

Стрельба «Ответом» ведется с помощью универсальных пусковых установок 3С-14. Они же запускают в воздух противокорабельные ракеты «Оникс», «Циркон» и «Калибр». Учебные стрельбы проводились в Баренцевом море. Действия самонаводящейся торпеды под водой отслеживали российские атомные подлодки.

Новейший российский фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в состав ВМФ России 21 июля 2020 года. Уже через три дня он прошел в составе парада в честь Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Судно имеет на борту современные гидроакустические и радиотехнические комплексы. Также на нем установлены системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.