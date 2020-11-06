Коронавирус изменил отношение россиян к фрилансу

Россияне всерьез задумались о плюсах социально защищенного труда, считает профессор МГУ Татьяна Разумова.

Россияне передумали работать на фрилансе из-за пандемии коронавируса, которая сильно изменила ситуацию на рынке занятости. Люди всерьез задумались о плюсах социально защищенного труда. Такое мнение «Политике сегодня» высказала заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова.

Аналитики сервиса Работа.ру и НФП Сбербанка ранее выяснили, что на работу без оформления в штат с большой вероятностью готовы перейти 65% россиян, хотя год назад таких было 72%. При этом 19% респондентов заявили, что от фриланса их удерживают отсутствие пенсионных отчислений и социальных выплат. Более половины (54%) считают, что работа вне штата связана с финансовой нестабильностью.

Многие поняли, что фриланс — это непростое занятие, оно требует денежных, ресурсных и временных затрат, отмечает Татьяна Разумова. При этом на работе вне штата отсутствует какая-либо социальная и правовая защищенность.

Раньше фриланс казался привлекательнее на фоне типичных проблем офисной работы: сильной загруженности, стресса, проблем с начальством. Коронавирус же показал, насколько привлекательнее социально защищенный труд, даже при всех его недостатках, объясняет Разумова.

«Год назад людям казалось, что каждый день ездить в офис, видеть сотрудников, начальников, испытывать напряжение — тяжело. Но люди пожили в режиме дистанта полгода, при отсутствии нормальных взаимоотношений, социализации, признания и поняли, что фриланс сам себе специфическая форма. На него легко соглашаться, когда есть источники дохода, или супруг/супруга, которые гарантируют материальное благосостояние. Ты занимаешься фрилансом, как реализацией своего хобби, плюс получаешь доход на коньячок с лимончиком», — объясняет эксперт.

Многие осознали, что положение наемного работника имеет ряд плюсов, которые раньше не очень ценили.

«Эти преимущества не ценятся, когда они есть, но осмысливаются, когда их вдруг лишаются», — рассуждает профессор МГУ.

При росте безработицы, когда многие находятся на неполном рабочем дне, а кто-то и вовсе простаивает, люди вспомнили об официальной занятости с трудовым договором, оплатой больничных и гарантированной пенсией, считает Разумова. К тому же, сейчас фрилансеры находятся в кризисной ситуации на фоне общего падения доходов россиян.

«Фрилансом хорошо заниматься, когда есть люди, способные оплатить твои услуги. Если у людей проблемы, они отказываются от многого. Это показал кризис девяностых, когда люди не ходили в парикмахерские, в ремонтные мастерские, а пытались делать все самостоятельно. Надеюсь, что до такого не дойдет. Тем не менее, сейчас ситуация на рынке труда очень тяжелая и сложная.

Как показал опрос, примерно каждый пятый (21%) россиянин оценил свой переход на фриланс как «очень вероятный», а почти половина (44%) — как «вполне вероятный». При этом 11% опрошенных категорически не хотят покидать работу в штате, еще 24% считают смену формы занятости маловероятной.

Сейчас 21% россиян имеют работу или подработку, не связанную с оформлением в штат. В ноябре 2019 года таких было 33%.

О стабильном доходе от работы на фрилансе заявили лишь 17% опрошенных, а остальные 83% ответили, что не могут прогнозировать величину месячного дохода. Половине опрошенных (50%) фриланс приносит доход до 15 тысяч рублей в месяц, почти трети (28%) — 15–30 тысяч рублей, 13% респондентов зарабатывают 30–50 тысяч рублей в месяц и лишь 9% — более 50 тысяч рублей.