Модель "Арматы" замечена на стенде оборонного института США

Фотографии с обсуждения нового танка США появились в Сети. Среди моделей техники вероятного противника были замечены модели Т-90 и Т-14 "Армата", пишет "Российская газета".

Фотографии с обсуждения нового танка США появились в Сети. Среди моделей техники вероятного противника были замечены модели Т-90 и Т-14 "Армата", пишет "Российская газета".

В конце октября проходила специальная встреча на площадке Центра наземных транспортных систем армии США в Форт-Беннинге. Основной задачей подразделения является разработка и создание боевых систем. Темой последней встречи было обсуждение набросков четырех танков Соединенных Штатов, которые могут быть приняты на вооружение в качестве основного.

Изображения американских боевых машин были предварительно замазаны. Однако для взгляда остались открытыми модели бронетехники из других государств. Российскую технику представляли Т-90 "Прорыв", Т-14 "Армата", БМП Т-15 на базе "Арматы" и боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".