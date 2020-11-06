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11:57   6 Ноября 2020
Армия

Модель "Арматы" замечена на стенде оборонного института США

Модель "Арматы" замечена на стенде оборонного института США

Фотографии с обсуждения нового танка США появились в Сети. Среди моделей техники вероятного противника были замечены модели Т-90 и Т-14 "Армата", пишет "Российская газета".

В конце октября проходила специальная встреча на площадке Центра наземных транспортных систем армии США в Форт-Беннинге. Основной задачей подразделения является разработка и создание боевых систем. Темой последней встречи было обсуждение набросков четырех танков Соединенных Штатов, которые могут быть приняты на вооружение в качестве основного.

Изображения американских боевых машин были предварительно замазаны. Однако для взгляда остались открытыми модели бронетехники из других государств. Российскую технику представляли Т-90 "Прорыв", Т-14 "Армата", БМП Т-15 на базе "Арматы" и боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

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#армата #танк #т-90 #терминатор

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