Эксперты подтвердили отсутствие отравляющих веществ у Навального

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в связи с госпитализацией в Омске Алексея Навального, который летел авиарейсом "Томск-Москва" провела проверку.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в связи с госпитализацией в Омске Алексея Навального, который летел авиарейсом "Томск-Москва" провела проверку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники опросили более 210 лиц, а также назначили более 60 различных судебных экспертиз по 542 изъятым объектам.

Согласно заключениям экспертов, в биоматериалах и одежде Навального, предметах, взятых из гостиницы и кафе, расположенного в томском аэропорту, отравляющих веществ нет, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО. Подробности опубликованы в официальном сообщении МВД.