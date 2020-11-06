Разведчик-нелегал Юрий Шевченко скончался на 82-м году жизни

Ушел из жизни выдающийся советский разведчик-нелегал Юрий Шевченко. Причина его смерти пока не раскрывается.

Ушел из жизни выдающийся советский разведчик-нелегал Юрий Шевченко. Причина его смерти пока не раскрывается.

Не стало ветерана Службы внешней разведки России, полковника в отставке, Героя РФ Юрия Шевченко. Он ушел на 82-м году жизни, рассказали утром 6 ноября в пресс-службе СВР.

Имя Шевченко рассекретили в конце января текущего года. Разведчик-нелегал, начиная с 1969 года, систематически отправлялся в командировки за границу, чтобы решать важные профессиональные задачи. Также она работал с ценными источниками, был участником вербовочной разработки и вербовки объектов.