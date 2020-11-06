МИД РФ назвал дилетантским спектаклем ситуацию с Навальным

Инцидент с так называемым "отравлением" блогера Алексея Навального похож на дилетантский спектакль. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Инцидент с так называемым "отравлением" блогера Алексея Навального похож на дилетантский спектакль. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство России изучило хронологию событий, которые случились вокруг Навального. По словам дипломатов, все происходящее напоминает срежиссированный спектакль, который ставился дилетантами.

В МИД РФ считают, что вся ситуация вокруг блогера была организована для очередного санкционного "выстрела" против Москвы.

Спикер дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что немецкая сторона не готова прояснять обстоятельства в "деле Навального".