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11:35   6 Ноября 2020
Политика

МИД РФ назвал дилетантским спектаклем ситуацию с Навальным

МИД РФ назвал дилетантским спектаклем ситуацию с Навальным

Инцидент с так называемым "отравлением" блогера Алексея Навального похож на дилетантский спектакль. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство России изучило хронологию событий, которые случились вокруг Навального. По словам дипломатов, все происходящее напоминает срежиссированный спектакль, который ставился дилетантами.

В МИД РФ считают, что вся ситуация вокруг блогера была организована для очередного санкционного "выстрела" против Москвы.

Спикер дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что немецкая сторона не готова прояснять обстоятельства в "деле Навального".

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#захарова #германия #мид #навальный

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