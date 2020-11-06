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11:25   6 Ноября 2020
Политика

Сторонники Навального уклоняются от сотрудничества со следствием

Сторонники Навального уклоняются от сотрудничества со следствием

Сторонники блогера Алексея Навального, которые находились с ним в Томске, уклоняются от допросов следователей. Об этом сообщили представители МВД России.

В сообщении сказано, что сотрудники признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих, Владлен Лось и Георгий Албуров уклоняются от явки на допрос к правоохранителям, которые расследуют инцидент с Навальным.

Представители ведомства считают, что подобные действия свидетельствуют о спланированной провокации.

Сотрудники МВД РФ ранее посетили родственников Марии Певчих из-за ситуации с так называемым "отравлением" Навального.

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#следствие #мвд #навальный #Певчих

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