Сторонники Навального уклоняются от сотрудничества со следствием

Сторонники блогера Алексея Навального, которые находились с ним в Томске, уклоняются от допросов следователей. Об этом сообщили представители МВД России.

Сторонники блогера Алексея Навального, которые находились с ним в Томске, уклоняются от допросов следователей. Об этом сообщили представители МВД России.

В сообщении сказано, что сотрудники признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих, Владлен Лось и Георгий Албуров уклоняются от явки на допрос к правоохранителям, которые расследуют инцидент с Навальным.

Представители ведомства считают, что подобные действия свидетельствуют о спланированной провокации.

Сотрудники МВД РФ ранее посетили родственников Марии Певчих из-за ситуации с так называемым "отравлением" Навального.