Нарышкин: в событиях в НКР участвует турецкая разведка

В конфликте в Нагорно-Карабахской Республике действуют турецкие спецслужбы. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

В конфликте в Нагорно-Карабахской Республике действуют турецкие спецслужбы. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

О причастности к конфликту турецких спецслужб Нарышкин высказался в интервью РИА Новости.

"Служба внешней разведки России это "ощущает" и видит "отдельные элементы" работы", — заявил директор СВР.

Ранее Нарышкин сообщил, что у российских спецслужб есть доказательства переброски в зону эскалации в НКР боевиков-наемников из Сирии. Сведения об этом Москве предоставили партнеры с Ближнего и Среднего Востока.

Напомним, что конфликт в Карабахе взял начало 27 сентября, когда азербайджанские войска развернули наступление на линии соприкосновения без предупреждения. Войска Азербайджана подвергли обстрелу ряд населенных пунктов республики. В ответ на это Ереван развернул ответные боевые действия и обвинили Баку в привлечении в регион наемников, завербованных Турцией в Сирии и в странах Ближнего Востока.