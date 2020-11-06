Нарышкин опроверг рукотворное происхождение коронавируса

Коронавирус нового типа имеет естественное происхождение, заявил в комментарии для РИА Новости глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Коронавирус нового типа имеет естественное происхождение, заявил в комментарии для РИА Новости глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Информации о том, что инфекция была создана искусственно, у руководства СВР нет, отметил собеседник в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. По его словам, российским специалистам безразлично, как и откуда появилось заболевание, так как они заняты работой по противодействию COVID-19.

"Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — подчеркнул Нарышкин.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России в скором времени выйдет на плато, которое будет сохраняться до весны 2021 года, ранее заявил профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн.