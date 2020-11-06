Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу в России

Опубликована новая информация по распространению коронавируса в России. Данные по состоянию на 5 ноября предоставил оперативный штаб.

Опубликована новая информация по распространению коронавируса в России. Данные по состоянию на 5 ноября предоставил оперативный штаб.

Медики зафиксировали за последние сутки 20 582 новых случая COVID-19. Пациентов зарегистрировали в 85 регионах страны. Более 25% новых заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Летальных исходов за последние 24 часа выявлено 378. От новой болезни излечились 16 955 человек.