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11:12   6 Ноября 2020
Общество

Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу в России

Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу в России

Опубликована новая информация по распространению коронавируса в России. Данные по состоянию на 5 ноября предоставил оперативный штаб.

Медики зафиксировали за последние сутки 20 582 новых случая COVID-19. Пациентов зарегистрировали в 85 регионах страны. Более 25% новых заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Летальных исходов за последние 24 часа выявлено 378. От новой болезни излечились 16 955 человек.

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#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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