«Может быть гражданская война». Житель Флориды рассказал о выборах в США

Уроженец Краснодара, проживший в США половину жизни, дал «Политике Сегодня» развернутое интервью о выборах и их последствиях.

Выборы в США — самая обсуждаемая тема уходящей недели. Исход избирательной кампании до сих пор не известен. А пока эксперты и аналитики пытаются спрогнозировать, Трамп или Байден устроят победную вечеринку в Белом Доме, корреспондент «Политики Сегодня» решила пообщаться с рядовым жителем Штатов, чтобы узнать у него, что думает американское общество о происходящем.

Герой интервью — 44-летний Максим из Флориды (фамилия не публикуется по просьбе интервьюируемого). Собеседник «Политики Сегодня» 22 года живет в Америке, воспитывает троих детей. Родился и вырос Максим в России, в Краснодаре.

— Как прошли выборы конкретно для вас?

— Я проголосовал как честный избиратель.

— За Трампа?

— Ну да, конечно. Флорида на стороне Трампа.

— И как обстановка?

— В Америке вообще сейчас непонятно. Такая мировая фальсификация данных идет, что это нереально. Такого вообще никогда не было. По почте голосование… В общем, полный бред.

— А вы каким способом голосовали?

— Называется «in person»: приходишь и голосуешь. Личное участие по месту жительства.

— Где располагаются избирательные комиссии?

— В школах, в разных местах. У кого-то в сити-холлах, у кого-то в других учреждениях. Как поставят.

Сейчас смотрим, что будет. Еще никто ничего не знает. Но Трамп уже объявил, что оспорит результаты в суде. Поэтому у нас будет очень много беспорядков скоро.

— Насколько вообще волнения охватили Америку?

— Да ни насколько, у нас все тихо во Флориде.

— Никаких протестов?

— Нет. Охватывают волнения там, где это проплачено, где это выгодно.

— А почему в вашем штате не выгодно?

— А потому что у нас работают все. Нам заниматься некогда этой ерундой.

— Сам день голосования как-то отличался от выборов прошлых лет?

— Именно голосованием по почте. Это вообще бред какой-то. Такого никогда не было. Ну как можно по почте голосовать?

Одному из социологов задавали вопрос: «Ну как можно так голосовать? Можно ведь купить бюллетень!»

Он говорит: «Вот если вы дадите мне сто долларов и купите мой бюллетень, это вне закона, а вот если дадите мне сто долларов и попросите проголосовать за Байдена, чтобы я лично заполнил бюллетень и отправил, то в этом ничего противозаконного нет. Я делаю свой выбор. А как я его делаю — это мое личное дело».

— А что с Байденом не так?

— Во-первых, налогообложение.

Во-вторых, он хочет закрыть Америку на локдаун.

В-третьих, демократы тут довольно долго были у власти — ничего хорошего. Они называются партией войны. Они хотят воевать со всеми. И везде.

А Трамп — это бизнесмен. Просто Трампу за четыре года правления, естественно, нельзя изменить все, что было сделано демократами до этого. Ему еще надо минимум четыре года. Он начал возвращать в страну корпорации, производство. Трамп, в принципе, на правильном пути. И, чтоб вы понимали, очень много американцев за него. Очень много. Я вот сейчас по Америке езжу, тут везде одни плакаты и вывески «За Трампа».

— А за Байдена?

— За Байдена вообще не видел. Вообще не видел! Поэтому если Трамп выиграет выборы, то это очевидно. Тут и так все об этом говорят. Вокруг куда ни плюнь, все за Трампа.

— В зависимости от того, кто будет выбран, отношения с Россией как-то изменятся?

— Да никак. Это же деньги. Все эти отношения с другими странами. Это же выгодно как России, так и Америке.

— Выгодна санкционная политика?

— Конечно! Да и вообще, любая конфронтация. Гонка вооружений, заказы на оборонку и все на свете.

— Вы знаете выборщиков в вашем штате?

— Нет, не знаю.

— А вообще про систему эту в двух словах что можете сказать?

— Допустим, дается на каждый штат из-за количества проживающих людей какое-то определенное количество поинтов, очков. Допустим, Калифорния — 55 очков. Если по количеству голосов выиграл, к примеру, Байден, то 55 очков отдается Байдену. И так, пока не наберет 270 очков. Кто набрал 270 очков, тот считается президентом.

А если количество проголосовавших за тебя больше, но очков ты набрал меньше… Трамп так выиграл у Клинтон в прошлый раз.

— Американцам нравится такая система?

— Да вообще непонятно, кому что будет нравиться. Особенно сейчас. Эта избирательная кампания просто так не закончится. Ни сегодня, ни завтра, ни до Нового года. Вот увидите.

— Откуда такая уверенность?

— Потому что я здесь живу. Я вижу ситуацию. Демократам нечего терять. Им ни в коем случае нельзя проиграть эти выборы. Все. У них установка. Им выборы проиграть нельзя.

— Они как-то спонсируют протесты?

— Не только они, но и британцы, например. Спонсируют отовсюду.

— Почему кандидаты в президенты США с каждым разом становятся все старше? Трамп — один из старейших лидеров страны за последние 100 лет. 77-летний Байден рискует стать самым возрастным.

— Выбирают. Не знаю. Не понятно почему.

— Молодых имен вообще нет?

— Нет.

— В общем, выводы о победе того или иного делать рано?

— Давайте подождем немножко, потому что сейчас пока тишина. Еще идет подсчет голосов. Есть неопределившиеся штаты. Как в Вирджинии: на 90 минут была заморожена, приостановлена избирательная кампания, и резко, прямо моментально скачок за Байдена. Это откуда взялось? Двойные бюллетени, умершие голосуют. Голосуют те, кто не имеет права голосовать. Допустим, заключенные.

Если сейчас в двух штатах выигрывает Трамп, то он становится победителем. Но все идет к тому, что выигрывает Байден, а это будет продолжение… В суд пойдут республиканцы. Республиканцы тоже просто так это не оставят.

— Если начнутся массовые протесты по всей стране, у вас есть план действий?

— Ну какой план действий. Я надеюсь, ничего не будет.

— Некоторые политологи пророчат гражданскую войну…

— Что такое гражданская война? Это когда общество раскалывается на два конкретных лагеря. Предпосылки для этого сейчас есть. Общество реально разделилось на два лагеря.

Демократы — это нищие. Всех нищих купили. Кто работать не хочет, кто в тюрьмах сидит, кто просто бездельники по жизни, как афроамериканцы. Вот они у нас просто никогда не хотели работать.

Кто такой Трамп? Это бизнес-класс. Это все, кто занимается бизнесом. То есть, все нормальные люди.

Вот общество и раскололось на дармоедов, которым обещают золотые горы, и они идут и голосуют, как придурки, непонятно за кого, и тех, которые работают, у которых нет времени заниматься ерундой.

Общество уже расколото. Тут может быть гражданская война в двух направлениях. Из-за раскола общества по благосостоянию и по занятости, и второе — по национальному признаку. И это начали не белые. Это начали опять демократы. Флойда этого убили. Да кто его убил?! Он сопротивлялся при задержании. Как же его убили?! А вот подогрели все это именно демократические СМИ, за которыми стоит демократическая партия. Вот и все.

— Во Флориде к войне не готовятся?

— У нас все стабильно. У нас абсолютно ничего нет. Расслабленно. У нас все хорошо. Пока.