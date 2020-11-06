Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:55   6 Ноября 2020
Общество

Энергосистема Сирии восстанавливается после технических неполадок

Энергосистема Сирии восстанавливается после технических неполадок

Специалисты Министерства энергетики Сирии восстанавливают подачу электроэнергии во все районы страны.

Как отмечается в материале Федерального агентства новостей, причиной перебоев в электроснабжении стало повреждение линии электропередачи.

Сообщается, что сейчас представители министерства с техническими специалистами работают над устранением неисправностей. Сирийские власти рассчитывают на восстановление энергоснабжения в ближайшее время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сирия #дамаск #электричество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров