10:55 6 Ноября 2020Общество
Энергосистема Сирии восстанавливается после технических неполадок
Специалисты Министерства энергетики Сирии восстанавливают подачу электроэнергии во все районы страны.
Специалисты Министерства энергетики Сирии восстанавливают подачу электроэнергии во все районы страны.
Как отмечается в материале Федерального агентства новостей, причиной перебоев в электроснабжении стало повреждение линии электропередачи.
Сообщается, что сейчас представители министерства с техническими специалистами работают над устранением неисправностей. Сирийские власти рассчитывают на восстановление энергоснабжения в ближайшее время.