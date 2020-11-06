Энергосистема Сирии восстанавливается после технических неполадок

Специалисты Министерства энергетики Сирии восстанавливают подачу электроэнергии во все районы страны.

Специалисты Министерства энергетики Сирии восстанавливают подачу электроэнергии во все районы страны.

Как отмечается в материале Федерального агентства новостей, причиной перебоев в электроснабжении стало повреждение линии электропередачи.

Сообщается, что сейчас представители министерства с техническими специалистами работают над устранением неисправностей. Сирийские власти рассчитывают на восстановление энергоснабжения в ближайшее время.