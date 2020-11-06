За сутки выявлено 20 582 заболевших.

Рост заболевших коронавирусом в России остановится в самое ближайшее время. Наступит так называемое плато. Об этом в интервью РБК рассказал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Анатолий Альштейн.

По его словам, плато сохранится до весны 2021 года.

«Я думаю, что мы <…> [достигнем] плато в ближайшее уже время, и так, на этом плато, с небольшими колебаниями, будем жить до весны», — сказал он.

Пока же рост новых случаев продолжается. По данным оперативного штаба на утро 6 ноября, выявлено 20 582 заболевших COVID-19. Это новый антирекорд. Накануне было 19 404 заболевших.