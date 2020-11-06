Выборы президента США. Затянувшийся подсчет голосов на руку Трампу

Несколько штатов объявили, что будут считать голоса избирателей до конца следующей недели.

В спорном штате Невада, где демократ Джо Байден обгоняет республиканца Дональда Трампа всего на 12 тысяч голосов (49,4% у Байдена, 48,5% у Трампа), будут считать бюллетени до 10 ноября 2020 года. Такое заявление сделала секретарь штата Барбара Седжавски. Она объяснила, что этот шаг обусловлен требованием законодательства Невады:

«Согласно закону штата Невада, почтовые бюллетени, отправленные в день выборов [3 ноября 2020 года] или до него и полученные не позднее 5:00 вечера 10 ноября, будут засчитаны. В настоящее время в почтовом потоке США имеется неизвестное количество бюллетеней, содержащих почтовый штемпель от 3 ноября или ранее. Мы не можем с какой-либо степенью точности оценить, сколько бюллетеней может попасть в эту категорию».

В отдельных округах штата окончания выборов придется ждать еще дольше. Глава отдела регистрации голосов округа Лас-Вегас Кларк Джо Глория обратил внимание, что у комиссии «еще есть время до 12 ноября, чтобы учесть все голоса». Аналогичные сроки назвали в штате Джорджия. Там счет голосов пошел на сотни: Трампа поддерживает 2 448 081 человек, а Байдена 2 446 814 (у обоих кандидатов в штате по 49,4%).

Это означает, что Америка узнает имя 46-го президента только рано утром 13 ноября (неофициально). Процесс подсчета голосов завершится не ранее, чем 16 ноября после всех необходимых бюрократических процедур.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин рассказал «Политике Сегодня», что столь затянувшийся процесс голосования для США «в новинку». С 2000 года (тогда на выборах голоса за Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора считали полтора месяца) все выборы американского президента проходили довольно быстро, но COVID-19 внес свои коррективы.

«Да, для США такая ситуация в новинку. Понятно, что выборы уже очень затянулись, и это может быть еще не конец. Коронавирус все поменял, обычно людям не приходилось ждать результатов подсчета голосов. Это очень большой минус, но есть и положительные стороны. Растянувшийся процесс голосования дает пространство для маневра Дональду Трампу, который подозревает Демпартию в массовых фальсификациях. И не он один», — сообщил эксперт.

Речь идет об обжаловании результатов голосования в некоторых штатах. Трамп намерен подключить Верховный суд, который можно назвать его «козырем в рукаве», добавил Блохин. Сейчас из девяти судей, которые составляют главную коллегию, шесть занимают условно протрамповскую позицию.

Действующий глава Белого дома подчеркивает, что выборы выиграл он, на это указывают «законные голоса». Демократы, по мнению Трампа, завалили центры подсчета голосов фальшивыми бюллетенями. Этим якобы объясняются любопытные изменения в Висконсине, где изначально лидировал Трамп. 4 ноября копилка Джо Байдена пополнилась на 100 тысяч голосов, в то время, как Дональд Трамп не получил за эти несколько часов ни одного голоса.

После этого наблюдателей от Республиканской партии не пустили в здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Филадельфии. Адвокат Трампа Руди Джулиани сообщал, что он с командой юристов направляется в город, чтобы остановить «массовый обман». Несмотря на то, что Верховный суд разрешил республиканцам попасть в здание, двери перед ними оказались закрыты.

После этого Дональд Трамп вместе со сторонниками обвиняет демократов в попытке «украсть выборы» в США:

«Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они [демократы] могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые поступили поздно. Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно», — отметил он на брифинге в Белом доме.

Блохин согласился, что демократы действительно могут быть замешены в ряде махинаций. Почтовое голосование, принятое изначально из-за пандемии коронавируса, на деле оказалось лишь ширмой, за которой команда Джо Байдена занимается вбросами, уверен собеседник «Политики Сегодня».

«Понятно, что в такой затянувшийся момент Трамп не будет сидеть сложа руки. Вся эта морока была изначально инициирована демократами, ведь у Трампа голоса и поддержка реальна, а сторонники Байдена прикрылись почтой. И так понятно, для чего это нужно, коронавирус тут не при чем. Демократы использовали почту по полной программе. Для них это ширма, удобный способ достижения победы. Все-таки 21 век, голосование с помощью писем в США – это просто смешно», — подытожил эксперт.

В конечном итоге почтовое голосование не спасло страну от коронавируса. Вместо того, чтобы самоизолироваться дома, люди теперь выходят на улицу, протестуя против подтасованных результатов и скрытых подсчетов голосов. «Политика Сегодня» уже писала, в каких американских городах проходят митинги и акции протеста.

По состоянию на 11:00 6 ноября 2020 года исход выборов пока не определен. Спорная ситуация между кандидатами возникла в четырех штатах: Неваде, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Джо Байден опережает оппонента с 264 голосами выборщиков, за Трампа проголосовали всего 214 выборщиков. Если демократ доберется до отметки в 270 голосов, он выиграет выборы.

За онлайн-хроникой выборов президента США следите в материале «Политики Сегодня».