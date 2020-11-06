Нарышкин рассказал, откуда Россия узнала о сирийских боевиках в Карабахе

Служба внешней разведки России (СВР) узнала точные данные об участии сирийских боевиков в боях в Нагорном Карабахе, в том числе, от спецслужб стран Ближнего и Среднего Востока.

Служба внешней разведки России (СВР) узнала точные данные об участии сирийских боевиков в боях в Нагорном Карабахе, в том числе, от спецслужб стран Ближнего и Среднего Востока. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

«Данные мы получаем из целого ряда стран, от разных источников и от разных наших партнеров, партнерских служб на Ближнем Востоке, Среднем Востоке», — пояснил Нарышкин.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию. Стороны сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди мирного населения.

Россия и многие другие страны неоднократно призывали Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров, чтобы разрешить ситуацию мирным путем.

С 10 октября по результатам трехсторонних переговоров в Москве между Азербайджаном и Арменией при участии России было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако стороны заявили, что фактические боевые действия в регионе не прекратились. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Тогда Госдеп США объявил о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.