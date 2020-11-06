Глава СВР считает, что Запад тестирует на Белоруссии методы дестабилизации

Запад испытывает на Белоруссии методы дестабилизации обстановки внутри страны, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Запад испытывает на Белоруссии методы дестабилизации обстановки внутри страны, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, западная сторона использует в Белоруссии методы раскачивания ситуации, которые давно известны и не являются какой-то инновацией, передает РИА Новости. Нарышкин не исключает, что Запад таким способом "тренируется" перед попыткой дестабилизации обстановки в РФ.