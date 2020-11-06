Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:41   6 Ноября 2020
Политика

Директор СВР рассказал о работе с Путиным по вопросам разведки

Директор СВР рассказал о работе с Путиным по вопросам разведки

Президент РФ Владимир Путин служил во внешней разведке, поэтому знает тонкости этой работы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Разведке легко работать с главой государства, подчеркнул Нарышкин. По его словам, Путин очень внимательно и профессионально работает с информацией разведки, делает определенные пометки, уточняет сведения.

Большое удовольствие работать с руководителем, который знает тонкость и специфику разведывательной работы, передает РИА Новости слова Нарышкина. Служба разведки общается с российским лидером "почти без выходных и без праздничных дней". Глава СВР уточнил, что все рабочие доклады предоставляются Путину лично.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #нарышкин #разведка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров