Директор СВР рассказал о работе с Путиным по вопросам разведки

Президент РФ Владимир Путин служил во внешней разведке, поэтому знает тонкости этой работы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Президент РФ Владимир Путин служил во внешней разведке, поэтому знает тонкости этой работы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Разведке легко работать с главой государства, подчеркнул Нарышкин. По его словам, Путин очень внимательно и профессионально работает с информацией разведки, делает определенные пометки, уточняет сведения.

Большое удовольствие работать с руководителем, который знает тонкость и специфику разведывательной работы, передает РИА Новости слова Нарышкина. Служба разведки общается с российским лидером "почти без выходных и без праздничных дней". Глава СВР уточнил, что все рабочие доклады предоставляются Путину лично.