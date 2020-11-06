Служба внешней разведки заявила о попытке оживить протесты в России

Структуры Запада планировали возобновить протесты в России при помощи провокации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Структуры Запада планировали возобновить протесты в России при помощи провокации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Протестное движение на территории России планировалось вновь разжечь при помощи специальной "сакральной жертвы", заметил Нарышкин. В качестве кандидата должен выступить один из известных противников российской власти. Подобные задумки обсуждались еще более года назад, подчеркнул глава СВР.

Состояние блогера Алексея Навального ухудшилось в конце августа во время полета на самолете. Он был госпитализирован в омскую больницу, где ему поставили диагноз нарушение обмена веществ. Отравляющих веществ в анализах выявлено не было. После этого он специальным рейсом был доставлен в Германию. Врачи берлинской клиники объявили об отравлении, не предоставив каких-либо доказательств. Западные страны продвигают позицию с "отравлением" блогера, основываясь на заявлениях немецких медиков.