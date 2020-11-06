Россия остановит подачу электричества для Южной Осетии

Остановка подачи электричества в Южную Осетию со стороны России запланирована на грядущий понедельник, заявили в ГУП "Энергоресурс-Южная Осетия".

Остановка подачи электричества в Южную Осетию со стороны России запланирована на грядущий понедельник, заявили в ГУП "Энергоресурс-Южная Осетия".

Мера связана с необходимостью проведения ремонтных работ на подстанции "Северный портал" в Северной Осетии. Подача электроэнергии будет приостановлена 9 ноября с девяти утра до пяти вечера. Электричество приходит в республику из Российской Федерации через 110 киловольтные линии электропередачи, принадлежащие Зарамаг — Северный портал — Дзау.