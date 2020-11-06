Постпред РФ в ООН назвал доклад о применении САР химоружия необъективным

Доклад ООН о применении Дамаском химического оружия необъективен, заявил постпред России в организации Василий Небензя.

Доклад ООН о применении Дамаском химического оружия необъективен, заявил постпред России в организации Василий Небензя.

По его словам, сирийские власти не применяли химическое оружие, передает Федеральное агентство новостей. Небензя поделился, что упреки ООН были ожидаемы, однако сам доклад совершенно необъективен.

Многие страны относятся к Сирии предвзято, поэтому документ нельзя оценивать объективно, резюмировал постпред РФ в ООН.