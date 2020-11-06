10:01 6 Ноября 2020Происшествия
Силовики ФСБ ликвидировали ячейку террористов в Казани
Сотрудники ФСБ провели задержание в Казани пятерых исламистов из запрещенной в РФ террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Сотрудники ФСБ провели задержание в Казани пятерых исламистов из запрещенной в РФ террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что террористы осуществляли антиконституционную деятельность для разрушения институтов светского общества, направленную на свержение действующей власти.
Как отмечают в ведомстве, исламисты распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман. В ходе обысков было изъято большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов и гаджетов, которые использовались для преступных действий.
В отношении пяти задержанных возбуждено уголовное дело.