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10:00   6 Ноября 2020
Общество

Аналитики выяснили отношение россиян к фрилансу на фоне коронавируса

Аналитики выяснили отношение россиян к фрилансу на фоне коронавируса

Многие жители России стали проявлять меньше энтузиазма к работе на фрилансе, чем в прошлом году. Такие выводы сделали аналитики сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

Только 65% процентов опрошенных респондентов относятся к работе на фрилансе положительно. В то же время в прошлом году такой вид деятельности устраивал 72% россиян. По словам опрошенных, работа в штате привлекает их пенсионными отчислениями и финансовой стабильностью.

Жители России назвали Москву, Казань и Новосибирск лучшими городами для работы на удаленке, говорится в материале телеканала "360". Челябинск и Омск оказались самыми непривлекательными для такого вида работы городами для россиян.

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#россияне #фриланс #удаленка

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