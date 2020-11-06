Аналитики выяснили отношение россиян к фрилансу на фоне коронавируса

Многие жители России стали проявлять меньше энтузиазма к работе на фрилансе, чем в прошлом году. Такие выводы сделали аналитики сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

Многие жители России стали проявлять меньше энтузиазма к работе на фрилансе, чем в прошлом году. Такие выводы сделали аналитики сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

Только 65% процентов опрошенных респондентов относятся к работе на фрилансе положительно. В то же время в прошлом году такой вид деятельности устраивал 72% россиян. По словам опрошенных, работа в штате привлекает их пенсионными отчислениями и финансовой стабильностью.

Жители России назвали Москву, Казань и Новосибирск лучшими городами для работы на удаленке, говорится в материале телеканала "360". Челябинск и Омск оказались самыми непривлекательными для такого вида работы городами для россиян.