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9:52   6 Ноября 2020
Экономика

В России планируется ежегодная индексация маткапитала

В России планируется ежегодная индексация маткапитала

Министерство труда и социальной защиты заявило о планах пересмотреть размер материнского капитала в России.

Маткапитал будет проиндексирован в Российской Федерации в следующем году. К тому же, его размер должен ежегодно меняться, считают в ведомстве.

"В дальнейшем планируется его повышение каждый год", — считает замминистра труда и соцзащиты России Ольга Баталина.

О необходимости постоянно пересматривать размер данной господдержки она заявила в ходе форума "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства".

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#баталина #индексация #маткапитал

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