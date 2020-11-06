В России планируется ежегодная индексация маткапитала

Министерство труда и социальной защиты заявило о планах пересмотреть размер материнского капитала в России.

Министерство труда и социальной защиты заявило о планах пересмотреть размер материнского капитала в России.

Маткапитал будет проиндексирован в Российской Федерации в следующем году. К тому же, его размер должен ежегодно меняться, считают в ведомстве.

"В дальнейшем планируется его повышение каждый год", — считает замминистра труда и соцзащиты России Ольга Баталина.

О необходимости постоянно пересматривать размер данной господдержки она заявила в ходе форума "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства".