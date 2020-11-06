Москву насторожила реакция Алиева на слова о наемниках в НКР

Россия с осторожностью следит за реакцией президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об иностранных наемниках в НКР.

Россия с осторожностью следит за реакцией президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об иностранных наемниках в НКР.

Ранее российский министр сказал, что Москва обеспокоена интернационализацией конфликта в Карабахе. Он отметил наличие иностранных боевиков в НКР и напомнил, что Россия не раз призывала другие государства пресечь переброску наемников. Алиев в ответ заявил, что РФ должна сохранять нейтральную позицию по этому вопросу и не пользоваться информацией, которая якобы не нашла подтверждения. Президент Азербайджана подчеркнул, что на его стороне нет иностранных боевиков.

Министерству иностранных дел России реакция Алиева не понятна, рассказал ТАСС источник в ведомстве. Вероятно, президент получил не то сообщение, которое озвучил Лавров, или его помощники передали заявление со своей интерпретацией.

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул в конце сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах.