Россиянам сообщили о создании центра лекарственного обеспечения граждан

Правительство РФ распорядилось о создании федерального центра организации и планирования обеспечения граждан. Учредителем выступит Минздрав России.

Правительство РФ распорядилось о создании федерального центра организации и планирования обеспечения граждан. Учредителем выступит Минздрав России.

Новый центр начнет закупку лекарств в рамках федеральных программ, в том числе для пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, туберкулезом и ВИЧ-инфекциями. Речь идет также о вакцинах, которые входят в национальный календарь профилактических прививок.

Учреждение проконтролирует закупку препаратов и спрогнозирует потребность регионов в лекарствах. Такая мера поможет предотвратить вероятные перебои с поставками медикаментов. Учредителем выступит Минздрав РФ.