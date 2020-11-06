Авиакомпании снизили цены на популярные направления в новогодние праздники

Средние цены на перелеты по популярным направлениям в России, а также в открытый для авиасообщения Стамбул будут ниже прошлогодних на 14-17% с 25 декабря по 10 января.

Средние цены на перелеты по популярным направлениям в России, а также в открытый для авиасообщения Стамбул будут ниже прошлогодних на 14-17% с 25 декабря по 10 января.

Согласно данным онлайн-сервиса по продаже авиабилетов Tutu.ru, стоимость авиабилетов по десяти самым популярным направлениям в РФ на новогодний период снизилась. Так, например, цена перелета из Москвы в Сочи стала ниже на 9%, а в Калининград на 31%. Увеличение стоимости перелетов в этот период было зафиксировано только между столицей России и Симферополем. Прирост составил 1%.

Похожая ситуация наблюдается и у сервиса OneTwoTrip. Средняя стоимость их авиабилетов упала с 13,7 тысячи рублей до 11,6 тысячи рублей. Как и у Tutu.ru, цена билетов возросла только в направлении Симферополя (+8%).

Несмотря на общее снижение цен, россияне не торопятся путешествовать. Представители OneTwoTrip полагают, что это связано с нестабильным развитием ситуации с пандемией COVID-19.