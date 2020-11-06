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8:28   6 Ноября 2020
Технологии

WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения пользователей

WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения пользователей

Разработчики WhatsApp представили новую функцию в приложении. Подробно об этом они рассказали в своем блоге.

Нововведение коснется личных сообщений пользователей. Программа автоматически начнет удалять переписки после семидневного хранения. Пользователям больше не придется чистить свои сообщения в ручном режиме. Это позволит сэкономить место на гаджетах юзеров.

В компании считают оптимальным промежуток в неделю. Новая функция появится уже с ближайшим обновлением. Оно будет доступно для устройств на базе операционных систем iOS и Android.

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