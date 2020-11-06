8:28 6 Ноября 2020Технологии
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения пользователей
Разработчики WhatsApp представили новую функцию в приложении. Подробно об этом они рассказали в своем блоге.
Разработчики WhatsApp представили новую функцию в приложении. Подробно об этом они рассказали в своем блоге.
Нововведение коснется личных сообщений пользователей. Программа автоматически начнет удалять переписки после семидневного хранения. Пользователям больше не придется чистить свои сообщения в ручном режиме. Это позволит сэкономить место на гаджетах юзеров.
В компании считают оптимальным промежуток в неделю. Новая функция появится уже с ближайшим обновлением. Оно будет доступно для устройств на базе операционных систем iOS и Android.