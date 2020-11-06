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7:34   6 Ноября 2020
Политика

Трамп сообщил о многочисленных нарушениях во время президентских выборов

Трамп сообщил о многочисленных нарушениях во время президентских выборов

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на ряд нарушений по всей стране во время выборов. Соответствующее заявление он сделал не пресс-конференции в Белом доме.

Дональд Трамп сообщил, что не понимает, по какой причине демократы не желают, чтобы в Пенсильвании республиканцы следили за подсчетом бюллетеней.

"Имел место целый ряд внушающих беспокойство нарушений по всей стране", — заявил глава Белого дома.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября текущего года. На данный момент в Соединенных Штатах все еще продолжается подсчет голосов.

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#сша #выборы #трамп

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