Трамп сообщил о многочисленных нарушениях во время президентских выборов

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на ряд нарушений по всей стране во время выборов. Соответствующее заявление он сделал не пресс-конференции в Белом доме.

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на ряд нарушений по всей стране во время выборов. Соответствующее заявление он сделал не пресс-конференции в Белом доме.

Дональд Трамп сообщил, что не понимает, по какой причине демократы не желают, чтобы в Пенсильвании республиканцы следили за подсчетом бюллетеней.

"Имел место целый ряд внушающих беспокойство нарушений по всей стране", — заявил глава Белого дома.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября текущего года. На данный момент в Соединенных Штатах все еще продолжается подсчет голосов.