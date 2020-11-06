Невада планирует огласить дополнительные результаты голосования в пятницу

Дополнительные результаты подсчета голосов на президентских выборах в США будет оглашен 6 ноября в 10.00 по местному времени (21.00 по московскому времени)

Дополнительные результаты подсчета голосов на президентских выборах в США будет оглашен 6 ноября в 10.00 по местному времени (21.00 по московскому времени)

Согласно данным издания Fox News, огласить дополнительные результаты голосования собираются чиновники округов Кларк и Уошо, которые являются двумя самыми крупными в штате Невада.

Кроме того, на сайте госсекретаря Невады Барбары Чегавске было опубликовано сообщение, в котором говорится, что процесс подсчета избирательных голосов в штате идет "ожидаемыми темпами". В публикации указано, что следующие неофициальные итоги подсчета бюллетеней будут оглашены утром 6 ноября.