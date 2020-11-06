Пушков: холодная война при Байдене может перейти в интенсивную фазу

Джо Байден не раз говорил, что считает РФ главным врагом США. При нем холодная война перейдет в интенсивную фазу, заявил "Вечерней Москве" российский сенатор Алексей Пушков.

Джо Байден не раз говорил, что считает РФ главным врагом США. При нем холодная война перейдет в интенсивную фазу, заявил "Вечерней Москве" российский сенатор Алексей Пушков.

Резкие слова Байдена о России, по мнению Пушкова, являются точкой зрения, а не заигрыванием с электоратом. Если он станет президентом США, то вернет в Белый дом "рефлексы администрации Барака Обамы".

Сенатор уверен, что холодная война уже идет. Она началась с введения антироссийских санкций в 2014 году и до сих пор была вялотекущей.

"При Байдене мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", – подчеркнул Пушков.

Администрация Байдена, как считает сенатор, может попытаться сплотить вокруг себя страны ЕС и другие государства, отдалившиеся от США при Дональде Трампе. Для этого будет использована их "мобилизация на антироссийской почве".