Пушков: холодная война при Байдене может перейти в интенсивную фазу
Джо Байден не раз говорил, что считает РФ главным врагом США. При нем холодная война перейдет в интенсивную фазу, заявил "Вечерней Москве" российский сенатор Алексей Пушков.
Резкие слова Байдена о России, по мнению Пушкова, являются точкой зрения, а не заигрыванием с электоратом. Если он станет президентом США, то вернет в Белый дом "рефлексы администрации Барака Обамы".
Сенатор уверен, что холодная война уже идет. Она началась с введения антироссийских санкций в 2014 году и до сих пор была вялотекущей.
"При Байдене мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", – подчеркнул Пушков.
Администрация Байдена, как считает сенатор, может попытаться сплотить вокруг себя страны ЕС и другие государства, отдалившиеся от США при Дональде Трампе. Для этого будет использована их "мобилизация на антироссийской почве".