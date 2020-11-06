Более 1,8 миллиона "мертвых душ" было выявлено на выборах президента США

Судебные наблюдатели в США при проверке демографической статистики выявили, что в президентских выборах с Соединенных Штатах приняли участие более 1,8 миллиона "мертвых душ".

Судебные наблюдатели в США при проверке демографической статистики выявили, что в президентских выборах с Соединенных Штатах приняли участие более 1,8 миллиона "мертвых душ".

Согласно данным организации Judicial Watch, нарушения были выявлены в 353 округах из 29 американских штатов. При этом, в некоторых случаях, число избирателей в два раза превышало фактически-возможное значение. Так, например, в Техасе зафиксировали 187 бюллетеней на 100 избирателей.

"Мы видим безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок благодаря этому исследованию. Грязные списки избирателей означают грязные выборы", — подчеркнул глава ассоциации судебных наблюдателей Том Фиттон.

Нарушения удалось выявить благодаря демографической статистики в США, которую сравнили с реальным показателем зарегистрированных избирателей.

В настоящее время подсчет бюллетеней избирателей до сих пор не закончен.