Трамп допустил возможность завершения выборов в Верховном суде США

Итоги голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах могут быть оспорены через Верховный суд США. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

Итоги голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах могут быть оспорены через Верховный суд США. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

Соответствующее заявление нынешний американский президент сделал во время трансляции, которая проводилась на официальном сайте Белого дома. Трамп отметил, что он со сторонниками ожидает легкую победу на этих выборах. Однако, лидер страны допустил возможность их завершения посредством судебного разбирательства.

"Мы думаем, что будет много обращений в суд, поскольку у нас так много улик, столько доказательств. Возможно, это закончится в высшем суде в стране", — подчеркнул действующий лидер США.

За всю историю США Верховный суд решил исход выборов нового президента страны только один раз. Это случилось в 2000 году, когда было принято решение приостановить подсчет голосов избирателей в штате Флорида и признать победу Джорджа Буша-младшего.