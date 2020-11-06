Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Джорджия

Республиканец Дональд Трамп, по предварительным подсчетам голосов, продолжает сохранять лидерство в спорном штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN.

Республиканец Дональд Трамп, по предварительным подсчетам голосов, продолжает сохранять лидерство в спорном штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN.

Обработка бюллетеней продолжается, избирательной комиссии необходимо подсчитать еще 20 тысяч голосов. По информации СМИ, победа в Джорджии для Трампа особенно важна.

Лидерство в штате на юго-востоке США обеспечит республиканца 16 голосами выборщиков, которые подведут окончательный итог голосования в Вашингтоне. Дональд Трамп обвинил своего соперника демократа Джозефа Байдена в подтасовке бюллетеней и попытке "украсть выборы". Республиканская партия из-за нарушений подала в суд несколько исков.