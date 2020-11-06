Трамп оценил успехи Республиканской партии на выборах в Конгресс США

Республиканской партии удалось добиться впечатляющих успехов на выборах в Конгресс США. Об этом заявил действующий американский президент Дональд Трамп.

Республиканской партии удалось добиться впечатляющих успехов на выборах в Конгресс США. Об этом заявил действующий американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что республиканцам удалось не только сохранить большинство в Сенате, но и впервые нарастить свое присутствие в Палате представителей.

"Мы сохранили Сенат, несмотря на то, что нам надо было защитить в два раза больше мест, чем демократам", — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также выразил уверенность, что республиканцам удастся получить еще множество мест в Палате представителей.

"Это очень необычно, что ни одного места (не потеряно). И мы даже получили одно новое место, и я думаю, что получим еще множество", — уточнил глава Белого дома.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября этого года. В ходе голосования избирались 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса США и губернаторы 13 американских штатов. В настоящий момент победитель президентской гонки еще не определен.