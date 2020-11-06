6:49 6 Ноября 2020Политика
Трамп назвал себя законным победителем выборов президента в США
Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что выиграл выборы, если учитывать "законные" голоса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что выиграл выборы, если учитывать "законные" голоса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер заявил, что одержал победу во "многих критически важных штатах". Он также обвинил во "вмешательстве" в президентскую гонку СМИ и лоббистов, раскритиковав их за давление на избирателей. По его словам, республиканцы смогли удержать контроль над сенатом США, несмотря на попытки демократов "украсть выборы".
"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю", — сказал республиканец.
Президентские выборы в США стартовали 3 ноября. На данный момент идет подсчет голосов. Результаты голосования пока неизвестны.