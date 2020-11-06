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6:49   6 Ноября 2020
Политика

Трамп назвал себя законным победителем выборов президента в США

Трамп назвал себя законным победителем выборов президента в США

Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что выиграл выборы, если учитывать "законные" голоса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер заявил, что одержал победу во "многих критически важных штатах". Он также обвинил во "вмешательстве" в президентскую гонку СМИ и лоббистов, раскритиковав их за давление на избирателей. По его словам, республиканцы смогли удержать контроль над сенатом США, несмотря на попытки демократов "украсть выборы".

"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю", — сказал республиканец.

Президентские выборы в США стартовали 3 ноября. На данный момент идет подсчет голосов. Результаты голосования пока неизвестны.

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#сша #выборы #трамп

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