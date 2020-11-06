Штат Джорджия закончит обработку бюллетеней к концу следующей недели

Местные власти в Джорджии ожидают, что подсчет голосов избирателей в штате завершится в течение 10 дней после президентских выборов, прошедших в США 3 ноября.

Местные власти в Джорджии ожидают, что подсчет голосов избирателей в штате завершится в течение 10 дней после президентских выборов, прошедших в США 3 ноября.

В США идет подсчет голосов американцев на выборах президента. Борьбу за пост главы государства вели нынешний руководитель Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Победитель пока не определен.

По данным СМИ, почти половина избирателей в США (около 99 млн человек, то есть почти 40% от общего числа) на фоне пандемии коронавируса проголосовали досрочно – по почте. Следовательно, процесс подсчета голосов может затянуться.

Так, в Джорджии ожидают, что результаты голосования озвучат в течение 10 дней. Аналогичная ситуация в штате Невада, где обработка бюллетеней, присланных по почте, в штате Невада продлится до 12 ноября.